縣府與虎尾鎮公所1日舉行「盡情FUN粽」活動，與來自各國的新住民媳婦用家鄉的美食歡度端午節，右一是縣長張麗善。（縣府提供）

「牽手千結慶端午，萬粽萬心助弱勢」公益活動，婆婆媽媽們一早上包了2萬顆粽子要送給弱勢家庭。（縣府提供）

端午佳節有些社區專心於參加社區PK賽，主題涵蓋特色產業品牌、體驗經濟場域、秘境打造開發、環境綠美化、在地安老、全齡環境。（縣府提供）

社區PK賽是雲林縣開發的比賽，今年第11年，縣長張麗善特地抽空去社區加油打氣。（縣府提供）

雲林縣新住民人口近1萬5千多人，為了讓飄洋過海的媳婦們融入台灣這塊土地，縣府與虎尾鎮公所今年舉行「盡情FUN粽」活動，除了台灣鹹粽、甜粽，還有越南生春捲與薄餅串、印尼粽子、雲南豌豆粉、泰國粽免費品嘗，與來自各地的鄉親一起慶祝異國風味的端午節。

1日舉行的「盡情FUN粽」活動邀請來自泰國、大陸、越南、柬埔寨、印尼、緬甸等地的新住民姐妹穿著特色服飾，帶著家鄉料理上臺走秀，縣長張麗善專程帶婆婆到場同樂。

接力包粽比賽五人一隊，吸引34支隊伍參賽，最高齡的82歲、最小的11歲，最先包完20顆肉粽且形狀完整者隊伍獲勝。嬤孫組合的趣味競賽也很吸睛，阿嬤站在後方指導孫子如何綁粽，限時5分鐘，寓教於樂，畫面溫馨有趣。

虎尾鎮盛產花生、玉米，特別推出限量版「虎尾限定組合粽」，藉此推廣虎尾特產，鎮長丁學忠特地準備500顆粽子贈予弱勢團體。

國民黨雲林縣黨部則在斗六市籽公園舉辦「牽手千結慶端午，萬粽萬心助弱勢」公益活動，縣長張麗善到場包粽，一個上午總共包2萬顆粽子，分別交由20鄉鎮市社團志工，親送至邊緣戶、獨居老人等弱勢家庭共計2000戶。

張麗善說，雖然天氣炎熱，姊妹們包得滿頭大汗，但志工的熱情比太陽還強，把關懷、祝福之心都包進粽子裡。

端午佳節雲林有些社區摩拳擦掌參與「社區PK賽」，帶領社區往更美好的環境提升，競賽主題涵蓋特色產業品牌、體驗經濟場域、秘境打造開發、環境綠美化、在地安老、全齡環境，共有15個社區通穎而出。

(中時 )