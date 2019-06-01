Hit Fm聯播網主辦的2019 hito流行音樂獎頒獎典禮，明晚將在台北小巨蛋登場，「嘻哈天團」頑童MJ116將在典禮上演出，今下午彩排開放媒體採訪，聊起3人年初宣布「單飛不解散」後至今約4個月，雖單飛各自忙碌，但合體次數也頗頻繁，瘦子自嘲：「很沒有單飛的感覺，很尷尬，前面講得很酷，但後面一直合體。」之後若再合體會為了什麼事？瘦子笑回「為了錢吧」！大淵則表示會為了公益合體，瘦子接著搞笑補充：「這也是為了錢，但是為公益團體募款。」

頑童去年奪下金曲獎最佳演場組合，今年再以單曲〈走跳〉再度入圍最佳演唱組合，三人單飛後忙籌備各自的新專輯，瘦子表示目前進度已有七、八成，承諾「馬上就會跟大家見面」；小春則不趕時間，進度只有三成、預計今年推出，而大淵投身當DJ，花了10萬元下重本買器材，常在練習打碟時開視訊邀小春、瘦子點歌。問到會不會珍惜合體機會，三人笑說：「私下其實很常見面，因為我們住太近了啦。」

端午節將至，電台今準備三串黃金粽，除了預祝頑童再次鍍金，也能在2019hito流行音樂獎頒獎典禮風光得獎，祝福三人單飛後演藝事業跟個人專輯依舊受到大家歡迎，絕對「包中」！

(中時 )