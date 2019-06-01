利穎怡和伍富橋在病房激吻戲引起討論。（圖／翻攝自TVBUSAofficial Youtube）

利穎怡和伍富橋合照。（圖／翻攝自joannyle IG）

利穎怡害羞表示本人其實很保守。（圖／翻攝自joannyle IG）

31歲利穎怡是無綫電視藝人，最近她在電視劇《婚姻合伙人》演出一位肉食系女護士「尤蜜」，在其中一場戲中將住院的24歲男星伍富橋銬上手銬，跨坐在對方腿上激吻，但舌吻幾秒後就被巡房護士打斷，引發網友熱烈討論，利穎怡則在IG害羞說尤蜜是比較大膽，但她本人是很保守的。

擁有火辣身材的利穎怡2015年因演出《東張西望》大秀豐滿上圍走紅，今年1月她嫁給大4歲的圈外男友，透露男方陪他走過人生起伏，才決定攜手走下半生，兩人無意鋪張辦婚禮，只想低調完成終身大事，「繼續以事業為重，多謝祝福」。

據《東網》報導，利穎怡最近在電視劇裡上演激情SM戲碼，她將病人銬在病床上，自己跨騎到對方身上索吻，尺度之大令觀眾十分驚訝，利穎怡受訪則說最近體重增加不少，拍那場戲時其實超怕壓傷伍富橋的腿，她也讚伍富橋私下很親切、無話不談，兩人有如好閨密，希望很快有機會再合作。

對這段劇情，網友回應：「我到底在看什麼？好像在看日本A片這樣在醫院護士跟病人胡搞」、「tvb竟然要抄襲日本醫院av片段」、「這間醫院，我可以」、「很明顯是一家性功能專科醫院啦」。

(中時電子報)