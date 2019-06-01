白河區公所1日舉辦蓮花寫生活動，當地畫畫班學生與家長一起組團參加。（劉秀芬攝）

白河區公所1日舉辦蓮花寫生活動，邀請奇美曼陀鈴樂團表演國內外的經典歌曲。（劉秀芬攝）

白河蓮鄉蓮花盛開，遊客紛紛前往賞景，白河區公所舉辦蓮花季系列活動吸引遊客，1日於蓮花公園舉行蓮花寫生比賽，不少家長趁著假日帶著小孩來寫生兼郊遊，白河日照中心阿公阿嬤也主動報名參加，現場跟小朋友比劃一下。

白河區公所今年蓮花季活動主題為「蓮鄉四藝、五感白河」，希望讓來訪遊客感受人文薈萃的藝文蓮鄉，參加寫生活動的民眾可以欣賞蓮花的美、呼吸蓮鄉的花香，現場更有郭峰松牧師帶領的奇美曼陀鈴樂團國內外的經典歌曲表演，不少民眾扶老攜幼前來欣賞。

白河區長蕭福清表示，寫生活動由國防部陸軍司令部的預算支應，以白河的蓮花、自然地景、人文等結合環境保護議題為繪畫主題，不分參加年齡均可參加，親子同樂之餘更以實際行動宣導永續的生態保育、環境美化觀念。

活動現場有爺爺奶奶帶著孫子一同寫生，也有爸爸媽媽陪同孩子一同享受彩繪的樂趣，白河日照中心的阿公阿嬤也來參加，阿嬤還說，這是第一次出來寫生畫蓮花，共有超過370人參與，一同彩繪出最美的白河蓮鄉風情。

蕭福清表示，日後白河區公所將於作品中精選出10幅，讓民眾上網票選出最能代表在地特色的作品。此外，白河蓮花季還有系列精彩活動，包括仙草社區蓮粽DIY體驗、蓮鄉農村小旅行、看見白河攝影比賽等有趣好玩的活動，歡迎民眾報名參加。

(中時 )