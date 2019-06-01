20190601中天新聞 中部韓粉集結北上！ 韓粉：熱血沸騰 一整夜沒睡

「庶民總統 贏回台灣」挺韓大會今(1日)下午盛大登場，傾盆大雨澆不熄韓粉熱情，韓國瑜尚未進場，主辦單位就宣布人潮已突破25萬人，中天美女主播劉盈秀也為了工作近距離直擊此震撼場面，忍不住以「狂ㄚ」2字來形容韓粉熱情！

大雨澆不熄韓粉熱情，連中天主播劉盈秀也好感動，稍早她在臉書PO出感想，與無法到場的粉絲分享第一手現場狀況，「凱達格蘭大道挺韓庶民全台大會師，現場擠爆了。先是超狂大太陽，再加上超狂大雨，視線都看不清了。大家狂爆汗再狂淋雨，艷陽高照風雨無阻，狂丫。」

而劉盈秀在感謝辛苦的工作團隊之餘，也不忘為現場韓粉打氣「大家加油」，令粉絲們看了揪甘心，「秀秀 下雨了妳要注意呦，真是辛苦妳了」、「劉主播您辛苦了，風雨無阻，熱情相挺」、「中天加油，有你真好」。

全台韓粉大團結，齊聚凱道就是要力挺韓國瑜前進總統府，而稍早下午5點主辦單位也宣布現場韓家軍已經突破40萬人大關，全場凍蒜聲不斷，韓國瑜更是花了長達20分鐘才順利與妻子李佳芬進場登台。

(中時電子報)