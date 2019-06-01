嘉寶國小小朋友與林口區長劉淑芬一同包粽趣。(吳亮賢翻攝)

林口區嘉寶里及嘉瑞社區發展協會，和林口區公所及嘉寶國小合作，舉辦祖孫學堂活動，嘉寶里阿公阿嬤化身包粽老師，教導全校100多位學生及老師們包粽子的技巧，傳承端午優良傳統。

從蝦米、糯米飯、粽葉及香菇滷肉等一系列包粽子的材料，都是由阿公阿嬤悉心準備，並仔細的教導小朋友如何摺粽葉，如何捏出造型優美的粽子，讓小朋友在實作中體驗端午節氣氛。

美雪阿嬤說，以前端午節包粽子一包就是好幾斤，但現在社會大家都習慣用買的，很多小朋友或年輕的夫婦都不會包粽子，藉由這樣的活動，可以讓小朋友和年輕人體驗一下。

區長劉淑芬表示，林口嘉寶祖孫學堂由學校提供閒置場地，在地里長和社區發展協會負責規劃系列活動課程及邀請社區的阿公阿嬤一同參與，平常除了銀髮共餐外，也辦理阿公阿嬤擔任老師的祖孫學堂系列課程，讓社區的小朋友和年輕人學習傳統習俗與社區文化，透過這樣的活動讓長輩的生活智慧傳承給下一代。

(中時 )