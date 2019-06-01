韓粉湧凱道力挺高雄市長韓國瑜，主辦單位推估現場人數達40萬人。看到這個畫面，不少韓黑大崩潰，有網民居然幫出狠招：只有「賴柯配」可以打敗韓。

網民在PTT貼文指出，看到韓黑崩潰了半天，來給韓黑一帖藥方，只有「賴柯配」可以打敗韓國瑜，只要蔡英文總統輸掉初選，白綠重新大和解，組成最強雙醫生組合「賴柯配」，這樣應該是蠻有拚面的，給韓黑參考，趕快去運作，時間還夠，支持「賴柯配」對決韓X配。2020終局之戰，強強對決，應該會蠻精彩的。

有鄉民支持此想法，「賴柯配能贏。」、「柯是淺藍，搭配不算突兀。」不過也有人吐槽說：「賴柯配，別傻了。」、「柯賴啦，賴柯要幹嘛？！」、「英賴早就出局到外太空了，不要再想了。」、「要柯放棄台北市長去當賴副手？邏輯不對啊！」、「柯只要中立就阿門了，不期不待。」、「為什麼一定要柯去贏韓？DPP自己捅的蜂窩自己面對。」、「英柯都不要了，還賴柯XD。」

(中時電子報)