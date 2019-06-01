陳零九（左）新曲邀孫盛希合作。（滾石提供）

陳零九近日推出與入圍本屆金曲獎最佳女歌手等五項大獎的孫盛希，所合作的新曲〈北京的夜晚〉，陳零九將2019年第一首甜蜜情歌，獻給每對熱戀中的情侶們。陳零九回想三年前與孫盛希首度合作〈今晚，只是有些話〉，笑說：「三年前錄音那天下起了傾盆大雨，我騎著破破的機車載希希回錄音室錄音，雖然希希穿著雨衣，但頭髮還是全濕了，手上還拿了一杯『冷掉的咖啡』。」

孫盛希也說：「沒想到一下子過了三年，這次再進錄音室，三年前的那些記憶全都回來了。零九哥是我出道後第一個合作的男藝人，很開心我的『第一次』是給了零九哥，也很開心可以再次合作。」兩人相處輕鬆自在，音樂上的合作也激起更多火花。

同屬滾石唱片的陳零九和孫盛希，音樂起跑點差不多，當年她來台發展，除了在音樂事業上努力學習及打拼外，陳零九在她眼中就像大哥哥般，帶領她摸索新世界，不只是在台灣的生活，陳零九在音樂編曲、創作、製作上也給她許多建議及經驗分享，兩人這些年累積的默契，讓每次合作都能玩出新的火花，也為〈北京的夜晚〉添加滿滿的粉色愛心泡泡。

(中時 )