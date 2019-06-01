太平洋時報自1990年11月起刊登黃娟之作品《故鄉來的親人》。（巫靜婷攝）

大河小說作家黃娟（中）贈客發中心100本作品。（巫靜婷攝）

客家終身貢獻獎得主黃娟（左）與客發中心主任何金樑（右）簽署捐贈同意書。（巫靜婷攝）

曾榮獲客家終身貢獻獎的台灣大河小說女性作家黃娟，1日將其畢生創作心血全數捐贈給客發中心台灣客家文化館，包含創作手稿、書籍、獎牌、信件等共約400多件，將收錄於「看見客家蒐藏」特展覽，期盼將客家文學發揚光大，讓世人更親近。

黃娟的創作十分豐富，其中《楊梅三部曲》，自2001年《歷史的腳印》、2003年《寒蟬》到2005年《落土蕃薯》，前後10年記錄黃娟一生經歷的日治時期、戒嚴時期和思國懷鄉的旅美生活等3大階段。

長期旅居國外的黃娟在1995年12月返臺，在鍾肇政陪同下回到楊梅實地踏查，拜訪當地耆老進行田野調查，作品充分提及當時的地理環境與社會時事，為臺灣歷史留下極具參考價值的文學史料。

黃娟在文學創作上獲獎無數，除客家終身貢獻獎外，還獲得臺美文教基金會頒發的人文科學成就獎、臺灣文學家牛津獎、吳三連文藝獎等，黃娟身為客家籍「台美人」的觀點，深刻感受中西方文化衝擊並反思，解構、再現客家群體意識，擁有豐厚傳承意義。

台灣客家文化館今日舉辦捐贈展暨感謝儀式，客發中心主任何金樑表示，館內至2018年底止，總件蒐集件數達1萬3000多件，蒐整的文獻作品將進行資料活化利用，讓資料不再是庫房裡沒有溫度的編號，黃娟捐贈展覽檔期至8月19日止，期盼民眾走入館內品味雋永文學與生命軌跡。

(中時 )