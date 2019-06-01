茱莉安娜瑪格里斯飾演的主角南希賈克斯在實驗室工作。（國家地理頻道提供）

2014年，伊波拉在幾內亞、賴比瑞亞和獅子山造成1萬1325人喪生，去年剛果爆發伊波拉疫情，奪走上千人性命，卻發生防治伊波拉衛生人員遭剛果村民打死的衝突；國家地理耗資1千200萬美金拍攝迷你影集《伊波拉浩劫》，用驚悚戲劇吸引大眾關注及對傳染疾病防治的重視。

影集拍攝時疫情尚未平息，多虧人道援助工作者、科學家和醫療人員的付出，研發實驗性疫苗和療法，對抗非洲的伊波拉疫症，然而伊波拉病毒至今仍無藥可醫，播出後引發熱烈討論，完結篇瞬間收視衝0.72，30萬觀眾驚覺伊波拉疫情正在發生，而新興病毒持續變種和存活，如同主角南希賈克斯所說「這隻怪獸會再度回來。」

演員在結束拍攝後，都強烈感到不安，飾演主角南希賈克斯的茱莉安娜瑪格里斯（Julianna Margulies），發現傳染病專家從不用手碰臉；飾演傳染病專家韋德卡特的連恩康寧漢（Liam Cunningham）則提到：「劇情其實是30年前的故事，但規模第二大的伊波拉疫情正在發生，我們必須儘可能讓更多人知道這些警訊。伊波拉病毒是令人恐懼的怪物，如果疫情擴散，將造成無法挽回的悲劇。」

《蜘蛛人3》的陶佛葛瑞斯（Topher Grace）飾演美國陸軍傳染病醫學研究院的彼得賈爾林博士，演出這個角色後深有所感：「這就像就算很長一段時間沒發生大地震，也不代表我們是完全安全的，了解這一切之後，每個人都應該感到害怕、要有憂患意識，而我們可以做的第一件事就是勤洗手。」

梅莉史翠普的女兒格蕾絲古默（Grace Gummer）扮演在叢林研究伊波拉病毒的梅琳妲羅德斯，劇中她與衛生福利部疾病管制署官員崔維斯羅德斯（Trevor Rhodes，由詹姆士達西James DArcy所飾）及卡特博士是最早在非洲接觸到伊波拉疫情的人，前往非洲中部追蹤伊波拉疫情的來源和原因。

《伊波拉浩劫》由雷利史考特監製，迷你影集將於國家地理頻道（有線電視18台）本周日（6月2日）上午11點至下午5點、MOD第250台下午1點至晚上7點馬拉松重播1到6集。

(中時 )