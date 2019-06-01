活動融入沙鹿在地「拍瀑拉族」文化，並設計「手作愛情發泡劑彩色浴球」課程，讓參加者與心儀對象製作「戀人專屬」顏色浴球。（陳世宗翻攝）

追求真愛，永不嫌遲！市府民政局輔導沙鹿戶政事務所1日在清水港區藝術中心舉辦今年度「熟齡組」第5場次單身聯誼活動「愛在沙鹿，幸福花開」，融入沙鹿在地「拍瀑拉族」文化，並設計「手作愛情發泡劑彩色浴球」課程，讓參加者與心儀對象製作「戀人專屬」顏色浴球，在精心設計的活動氛圍催化下，成功撮合15對佳偶開始交往。

民政局長吳世瑋表示，市長盧秀燕關心大家的人生幸福，日前也在市政會議中鼓勵40至55歲單身朋友踴躍報名今日的單身聯誼活動，希望參加的朋友能把握機會，勇敢追愛。祝賀大家都能找到理想的歸宿，人生更幸福。

今日活動特為「大哥哥、大姊姊」量身打造各種小組活動，並將沙鹿在地文化特色「拍瀑拉族牽田歌舞」、「拍瀑拉族文化解說」融入，也特別設計「手作愛情發泡劑彩色浴球」教學課程，讓參加者邀請心儀對象融合兩人手中不同色彩的發泡劑，齊力製作「戀人專屬」的特殊顏色浴球。在精心設計的節目、精緻美食及下午茶催化下，成功撮合15對表達「願意繼續交往」。

民政局表示，現代人有晚婚趨勢，從2016年起，市府每年都會規畫一場「熟齡組」單身聯誼活動，每場次都吸引許多40至55歲的民眾報名參加，場場額滿，至今已有2對佳偶步入禮堂。未來市府將持續辦理此活動，希望有更多單身民眾在台中遇到愛，創造幸福人生。

(中時 )