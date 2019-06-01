蔡英文總統到竹山鎮李勇廟參拜，與地方人士合照。（廖志晃攝）

蔡英文總統走訪南投縣，受到民眾熱烈歡迎。（廖志晃攝）

蔡英文總統1日走訪南投時表示，政府將挑起照顧幼兒的責任，8年內公立幼兒園增加3000班，減輕年輕父母的負擔；今年預估回流台商投資5000億元，還有外商加碼投資，可以增加很多就業機會。

蔡英文由立委蔡培慧、林靜儀，行政院中部辦公室副執行長湯火聖等人陪同，先到竹山鎮李勇廟，再赴鹿谷鄉開山廟參拜；竹山鎮長陳東睦表示，長照2.0和綠能政策已經在竹山鎮落實，目前，有關小朋友的設施比較缺乏，希望政府提供協助。

蔡英文表示，政府推動長照2.0照顧老年人，長輩可以到社區中心，也可以居家照顧，只要撥打1966就有專人接聽，提供就醫、換藥等100多項服務，而且只需負擔16％的費用，其餘款項都由政府支出。

蔡英文說，為減少父母的負擔，從8月1日起，公立幼兒園每月只要2500元，非營利幼兒石園每月3500元、私立幼兒園如果加入準公共化系統每月4500元；如果幼兒在家照顧，政府每月補助2500元。而為解決公立幼兒園不足問題，8年內將增加公立幼兒園3000班。

蔡英文表示，3年多來，政府整理台灣的投資環境、拚經濟有成果，因此進行減稅，4口之家年收入123萬元以下，免繳納所得稅；今年從1月迄今，台商回流投資金額已有3000億元，全年預估達5000億元，還有外商加碼投資，政府鼓勵廠商在台灣各地投資，創造更多就業機會，讓年輕人可以不離開家鄉，也能找到好工作。

(中時 )