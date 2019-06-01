「決戰2020團結台灣」力挺高雄市長韓國瑜造勢大會，韓國瑜下午4時45分抵達凱達格蘭大道進行大進場，韓國瑜致詞時強調，明年總統大選是中華民國生死保衛戰，民進黨政府3年來做得太差，他宣誓「準備承擔任何重要職務」，2020年團結所有力量，明年1月11日讓鬼混的民進黨下台。

韓國瑜上台開口先是感謝韓粉到場力挺，台下民眾直喊「總統好」，韓和妻子深深向民眾一鞠躬，不過，他也說，因為支持韓國瑜，很多支持者被批判為非理性、被標籤化，但很多韓粉都是認同世上苦人多、熱愛中華民國。

韓國瑜說，這段時間讓大家非常憂慮，甚至有人打電話跟他說被汙名化，他深深一鞠躬表達歉意，有人問說最近心情怎麼樣？他說，從18歲離開父母坐火車到鳳山接受軍事訓練，面對這麼多風雨抹黑都不怕，但他現在很怕，怕是中華民國的未來，怕一大堆民眾都在受苦，不管明年誰當總統都要「台灣安全、人民有錢」。

他指出．去年選舉台灣人民用選票教訓民進黨，本來期待民進黨會改變，為人民努力，結果半年過去了，今天怎麼會有這麼多人來凱道，因為我們很清楚，民進黨完全沒改善。

韓國瑜表示，3年前蔡英文總統講了謙卑、謙卑、再謙卑，現在卻換成權力、權力、再權力，民主自由是台灣最驕傲的，不過前行政院長賴清德想出來選總統卻一樣被打壓，台灣人民已經受不了。

他說，曾問過蔡總統要把台灣帶往哪，整整6個月卻從來不講，不能搞「3不主義」，不要中華民國、不要九二共識、也不要台灣獨立，蔡總統心想什麼大家都不知道，如果人民這麼勤勞可以過好日子，為何要過苦日子。

韓國瑜說，明年總統選舉是中華民國生死保衛戰，3年來民進黨執政做得太差，他準備承擔任何重要職務，2020年團結所有力量，讓鬼混的民進黨下台，最後，韓帶領大家唱中華民國頌結束首場造勢活動。

(中時 )