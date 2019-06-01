在現場逾30～40萬人簇擁下，韓國瑜在6月1日下午5時凱道挺韓大會表示，謝謝大家，感謝大家，現場父老兄弟姊妹，海內外關心誓師大會好朋友，所有嘉賓、民代、媒體朋友、內人佳芬，非常感謝大家，非常抱歉，這段時間很多支持者被抹黑、被分化、被標籤化，支持韓國瑜都支持愛與包容、和諧、世上苦人多、都是認同中華民國。

這段時間許多人非常憂慮，韓向大家致歉。韓也報告，從他18歲去陸軍官校當學生，生命變化，從此以後沒怕過，風風雨雨造謠抹黑，沒怕過。但今年60歲，卻害怕中華民國未來，怕人民受苦。所以，部論誰當總統，都要守8個字，，「台灣安全、人民有錢」。

1124讓民進黨大敗，本來期待民進黨會改變，結果半年過去了，今天為何這麼多人來凱道，因為民進黨執政完全沒改善。

過去中選會主委都是無黨籍，民進黨去監察院檢舉直接彈劾檢察官，半年人民生活改善嗎？蔡英文說台灣經濟是20年來最好，你們同意嗎？（不同意）股市上萬點有感嗎？（無感）。

韓說，民進黨好像不想讓人民快樂，蔡英文上台說謙卑謙卑再謙卑，現在是權力權力愛權力。現在台灣人民受不了了！

蔡英文到底要把台灣帶到哪裡？不能把2300萬人民當成鬥爭，不要中華民國，不要九二共識，也不敢台灣獨立，2300萬台灣人民到底何去何從？蔡英文不講，但文化斷根，兩岸暴衝，如果人民可以過好日子，為何要過苦日子？

韓分析，過去投給蔡英文有三種人：討厭國民黨、希望台獨、希望好日子。但3年了，蔡英文可以向選民交代？

韓說，總統負責國防、外交、兩岸。如果他有機會當總統，國防方面她認為戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，會讓對方在任何情況下不敢輕啟戰端。

外交方面，韓說蔡英文上台後，斷交5個國家，不停撒錢。未來要轉換，駐外人員要肩負經濟任務，凱子外交要轉為發財外交。

兩岸關係也越來越嚴峻，兩岸關係會影響所有部會，兩岸關係的穩定太重要，民進黨為了喊出頭天，帶2300萬人民去碰撞兩岸關係。政治人物不愛台灣，有可能去愛菲律賓嗎？韓說，愛台灣是廢話，誰當總統都要做，但不是來騙選票。

韓對未來非常擔心，經濟困難重重，台灣怎麼辦。台灣年輕人大學畢業生面臨：失業率、低薪、住房困難。

韓舉例，新加坡補助住宅80%，台灣只有0.5%，年輕人怎辦？他感嘆生命已經接近黃昏，但他們如果沒有辦法為下一代打造好的環境，離開世界是羞恥的，有甚麼臉從事政治活動？

所以韓主張，要簽自由經濟協定，新加坡94%產品減免關稅，香港66%，台灣只有10%有關稅優惠，90%產品都被課關稅，未來總統一定要簽訂自由經濟協定，一定要簽訂自由經濟貿易區。

韓說高雄要簽自由經濟貿易區，被修理承洗產地，如果簽訂後，排除台灣貿易障礙，經濟一飛衝天！

韓謙稱他的頭像高麗菜，講起話看起來很土，他們錯了，他是跟基層在一起，韓謙稱不是經濟學者，但要說，華人世界改革經濟，一位是蔣經國總統，善用人才，把台灣經濟衝起來。第二位是李光耀，第三位是鄧小平。未來領導者要做到：一、要發展總目標「台灣安全、人民有錢」，二、不貪不取；三、善用人；四、同理心，感受社會需要關心。

韓國瑜引用甘迺迪名言，「不要問國家為你做甚麼，問你為國家做甚麼！」未來是「問選民為國家投出甚麼政治人物？」2020年是中華民國生死保衛戰兩岸一定要和平，經濟一定要繁榮，重大政策一定要改變。

韓國瑜承諾，2020年他準備承擔任何重大責任，為中華民國不惜粉身碎骨，2020年讓鬼混的政黨、讓民進黨下台，好不好！

韓國瑜高呼，要把所有力量團結起來，為了2300萬同胞，為了下一代，一定要讓民進黨下台，最後在旗海飄揚下，韓國瑜帶領大家唱「中華民國頌」！全場民眾感動！

(中時電子報)