「台南博物館紙箱劇場」工作坊成果展，大小朋友聚精會神觀賞紙箱劇場演出。（劉秀芬攝）

6月的第一天，下營產業文化展示館很熱鬧。2019台南博物館節全新推出「台南博物館紙箱劇場」，邀請大開劇團、知名的美國Great Small Works劇團的外籍老師來幫社區與文化館成員授課一星期，1日下午舉辦成果發表會，並舉辦歡樂微遊行，學員親朋好友與社區民眾上百人齊來同樂。

博物館紙箱劇場工作坊自5月25至31日展開，來自社區居民、博物館、圖書館、劇場學生們分組討論著故事腳本，而Small Great Works劇團的外籍老師也傳授許多實用的技術，學員也都能將屬於自己地方或館舍的精華濃縮在紙箱劇場內。

文化局表示，紙箱劇場在國外發展已久，是一種微型展演舞台製作技術，類似台灣及日本早年以紙娃娃童玩搭配故事場景與舞台的手法，工作坊學員運用手工製作道具裝飾舞台，把博物館裡的地方故事、歷史事件、個人生命史、產業發展或社區常民生活的一日帶進劇場。

而地方文化館是在地文化的重要寶庫，與社區生活生態密不可分，因此文化局今年特別推動「參與式博物館」展覽，獲得下營農會協助，提供下營產業文化展示館為活動地點。

文化局指出，此次以跨國、跨界方式，讓博物館與社區產生互動交集，不僅以戲劇豐富博物館靜態展示手法，更建立起地方文化館與社區資源的互惠關係。工作坊創作的作品，即日起將在下營產業文化館展示至6月16日，歡迎民眾前來參觀。

(中時 )