一場結合環境保護與民俗信仰的環島淨灘活動，1日上午從彰化縣線西鄉肉粽角海灘展開，在彰化南瑤宮媽祖鑾駕「巡視監督」下，上百名熱心民眾迅速撿拾海灘上的垃圾，下午轉往苗栗縣通霄鎮白沙屯海灘，彰化重機械公司董娘王茜霈，也在駛出怪手加入淨灘地行列。
日前幾場大雨，伸港、線西海域全被雜木和垃圾給淹沒，潮間帶成了垃圾海，議員賴清美將照片PO、並在議會質詢，掀起嘩然，也喚起人們關心海岸垃圾問題，都有心想為海洋盡一點力。
這場活動名為「環保媽祖～乾淨台灣—環島淨灘」，是由乾淨台灣發展協會邀請彰化南瑤宮共同舉辦，6月1日起至6月16日止分三梯次，在全國北中南舉行淨灘活動。
南瑤宮管理人彰化市長林世賢指出，淨灘活動第一梯次6月1日上午展開，媽祖從南瑤宮起駕後前往線西鄉肉粽角海灘，民眾合力淨灘完成後，轉往苗栗縣通霄鎮白沙屯海灘，2日在新竹市南寮海岸沙灘淨灘。
第二梯次於6月7日在台北市士林區社子島沙灘，6月8日在基隆市外木山沙灘，6月9日於花蓮新城鄉七星潭海灘舉行淨灘活動。第三梯次於6月15日在台市南區黃金海岸舉行，6月16日最後一站前往屏東恆春南灣海灘淨灘，歡迎民眾共襄盛舉、跟著媽祖做環保。
林世賢表示，自古以來海上女神媽祖就是先民渡海及沿海漁民出海的精神依靠，海洋生態維護是急需關切的議題與行動，活動藉著媽祖「巡視關照」撫慰人心安定，淨灘之外，同時安排參訪數間與南瑤宮有往來的友宮廟，促進交誼。
賴清美說，這次活動也創下南瑤宮媽祖首次環島全台，彰化重機械公司董娘王茜霈在2015年駕駛怪手出發，環島29天，為台灣清出100噸垃圾，這次也再度重裝出擊，還有許許多多人，都捐起衣袖、不停彎腰，用實際行動響應環保，還給海洋乾淨面貌。
(中時 )
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