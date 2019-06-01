韓國瑜1日在凱道演說指出，1124讓民進黨大敗，本來期待民進黨會改變，結果半年過去了，今天為何這麼多人來凱道，因為民進黨執政完全沒改善。

韓說，過去中選會主委都是無黨籍，民進黨去監察院檢舉直接彈劾檢察官，半年人民生活改善嗎？蔡英文說台灣經濟是20年來最好，你們同意嗎？（不同意！）股市上萬點有感嗎？（無感！）。

韓表示，民進黨好像不想讓人民快樂，蔡英文上台說謙卑謙卑再謙卑，現在是權力權力愛權力。現在台灣人民受不了了！

韓國瑜痛批，蔡英文到底要把台灣帶到哪裡？不能把2300萬人民當成鬥爭，不要中華民國，不要九二共識，也不敢台灣獨立，2300萬台灣人民到底何去何從？蔡英文不講，但文化斷根，兩岸暴衝，如果人民可以過好日子，為何要過苦日子？

韓國瑜分析，投給蔡英文有三種人，討厭國民黨、希望台獨、希望好日子。但3年了，蔡英文可以向選民交代？國防外交兩岸，國防：戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，任何情況對方不敢輕啟戰端。

韓國瑜指出，韓對未來非常擔心，經濟困難重重，台灣怎麼辦。台灣年輕人大學畢業生面臨：失業率、低薪、住房困難。

韓舉例，新加坡補助住宅80%，台灣只有0.5%，年輕人怎辦？他感嘆生命已經接近黃昏，但他們如果沒有辦法為下一代打造好的環境，離開世界是羞恥的，有甚麼臉從事政治活動？

所以韓主張，要簽自由經濟協定，新加坡94%產品減免關稅，香港66%，台灣只有10%有關稅優惠，90%產品都被課關稅，未來總統一定要簽訂自由經濟協定，一定要簽訂自由經濟貿易區。

韓說高雄要簽自由經濟貿易區，被修理承洗產地，如果簽訂後，排除台灣貿易障礙，經濟一飛衝天！

韓謙稱他的頭像高麗菜，講起話看起來很土，他們錯了，他是跟基層在一起，韓謙稱不是經濟學者，但要說，華人世界改革經濟，一位是蔣經國總統，善用人才，把台灣經濟衝起來。第二位是李光耀，第三位是鄧小平。未來領導者要做到：一、要發展總目標「台灣安全、人民有錢」，二、不貪不取；三、善用人；四、同理心，感受社會需要關心。

韓國瑜引用甘迺迪名言，「不要問國家為你做甚麼，問你為國家做甚麼！」未來是「問選民為國家投出甚麼政治人物？」2020年是中華民國生死保衛戰兩岸一定要和平，經濟一定要繁榮，重大政策一定要改變。

韓國瑜承諾，2020年他準備承擔任何重大責任，為中華民國不惜粉身碎骨，2020年讓鬼混的政黨、讓民進黨下台，好不好！

(中時電子報)