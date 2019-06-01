【現場直播】6/1凱道挺韓大會師「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」 韓國瑜預計下午5點大進場！

2020挺韓凱道誓師今登場，高雄市長韓國瑜下午在近40萬名民眾歡呼聲中抵達凱道，他在致詞中痛批民進黨搞清算鬥爭，蔡執政三年：文化斷根，兩岸爆衝，台灣人民沒有好日子；強調明年總統大選是中華民國生死保衛戰，他準備承擔任何重要職務，明年1月11日讓鬼混的民進黨下台。

韓國瑜在太太李佳芬陪同下上台，先深深向民眾一鞠躬，感謝大家支持，表示很多韓粉都是認同世上苦人多、熱愛中華民國。他說，從18歲離開父母坐火車到鳳山接受軍事訓練，面對這麼多風雨抹黑都不怕，但他現在很怕，怕是中華民國的未來，怕一大堆民眾都在受苦，不管明年誰當總統都要「台灣安全、人民有錢」。

他痛批民進黨只會清算鬥爭，去年選舉台灣人民用選票教訓民進黨，本來期待民進黨會改變，結果民進黨完全沒改善，蔡政府只有讓文化斷根，兩岸爆衝，台灣人民沒有好日子。

韓國瑜宣示，3年來民進黨執政做得太差，他準備承擔任何重要職務，2020年團結所有力量，讓鬼混的民進黨下台，最後，韓帶領大家唱中華民國頌結束首場造勢活動。

(中時電子報)