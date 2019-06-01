韓流不滅！高雄市長韓國瑜今日下午在40萬韓家軍簇擁下，與妻子李佳芬現身凱道，傾盆大雨都澆不熄全台韓粉熱情，空拍畫面震撼人心，連資深媒體人羅友志也忍不住在臉書PO文分析凱道盛況，短短118字肺腑之言就快逼哭螢幕前一大票韓粉。

大雨澆不熄40萬韓粉熱情，現場旗海飄揚畫面震撼人心，名嘴羅友志稍早也在臉書PO文感嘆：「天都助韓其他人只能徒呼負負啊！聚集前大雨特報信誓旦旦，兩點前硬是悶著就是不下；人來了，兩點後終於下了一場雨，卻變成了降溫的效果，韓國瑜進場前，竟然露出陽光…」

羅友志直言連老天都站在韓國瑜這邊，還有誰能與他匹敵？「2020國民黨初選，正式宣告，提早結束！」一番中肯分析也讓螢幕前的韓粉看了感動，留言激動表示「羅友志說的真好，瑜來了！雨停了！全民保護韓國瑜」、「看電視，真的好感動阿，你們真的好棒，為了自己的未來站出來」、「聽中華民國頌 眼眶泛淚」、「宣布了 宣布了 要選總統了 我都快哭了，感動」。

(中時電子報)