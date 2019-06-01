近日網路瘋傳一段教室內霸凌影片，長達45秒的影片可見一名學生遭壓制在地，另外十幾名學生拳頭如雨點般落下，甚至還用課桌椅往受害學生身上砸去。網友根據制服推測應是北部某私立高中，校方則表示這是4月發生的「同學之間肢體衝突」，已依規定完成校安通報作業及後續處置。

這段45秒發生在教室內的霸凌影片讓人看了怵目驚心，受害學生被其他學生騎在身上狂毆，眾人紛紛輪流揮一拳、踢一腳，教室內課桌椅被弄得一片凌亂，甚至還有學生舉起課桌椅往受害學生身上砸。

4月被貼上網的影片發酵一個月被瘋傳，網友驚呼高中生手段竟如此兇殘，對同學暴力相向「到底是有多大仇恨？」「難道不怕打死人？」痛批學生們「目無王法」，呼籲相關單位介入調查，免得再有學生受害。

校方表示，當下已依規定完成校安通報作業及後續處置，依陳述內容及調查狀況，並完成相關人員處分及輔導作為。校方解釋霸凌事件發生於4月，被毆學生與同學發生口角而演變衝突事件，當日校方已通報教育局並向警方報案，同時啟動校安機制。目前帶頭學生已自辦休學，其餘參與學生則記過處分。

(中時 )