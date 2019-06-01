◎40萬人齊聚凱道 韓喊台灣安全 人民有錢

高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今天傍晚5點抵達凱道，受到在場支持者歡呼簇擁，他先是鞠躬感謝在場超過40萬人的支持，接著也表示對所有支持者這段時間以來，被批評非理性、抹黑造謠、標籤化感到非常抱歉與不捨，但他更深信在場所有人都是認同愛與包容、認同苦人多需要多被照顧，更是認同中華民國的人。

◎民進黨初選民調縮短時程 13日公布結果

民進黨總統初選期程已在週三中執會拍板，不過昨天晚間召開民調委員會議，民調時間最後確定縮短為6月10日到12日，預計最快12日人選出爐、13日公布結果。

◎美維州市府職員開槍掃射 凶手遭擊斃 12死6傷

美國維吉尼亞州31日晚發生槍擊案，槍手於維吉尼亞灘（Virginia Beach）市政大樓進行無差別掃射。警方證實，這起槍擊案造成至少11人死亡、6人受傷送醫，而槍手也已身亡，目前仍在調查行兇動機。

◎ 93歲文大博士熊智銳 全國最高齡畢業生

文化大學今天舉行畢業典禮，將有一位全國最高齡的博士生。1926年出生、高齡93歲的熊智銳，歷近4年在文大中國文學系博士班的勤學苦讀，終於拿到博士學位，畢業典禮上，由文大校長徐興慶親自為他正冠撥穗，以嘉勉其終身學習、好學不倦，足為年輕人楷模。

更多新聞請看中時電子報

(中時電子報)