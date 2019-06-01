為強化民眾防災意識，在端午佳節前夕，北市消防局1日在北投區豐年公園，舉辦「鄉親端午龍總來，社區防災粽愛哉」社區防災園遊會。

活動現場設計多項結合社區特性的防救災體驗攤位，包括防災闖關集點摸彩、免費香粽及香包、防災知識有獎徵答及防災宣導攤位。

根據消防局統計，去年火災發生案件，在建築物火災中，以住宅火災占77.8％為最多，分析火災發生原因，以爐火不慎占43.8％最多，電氣因素占27％次之。為防止住宅火災的發生及降低損害，特別規劃闖關遊戲設有「住宅保命神器」、「用電安全一把罩」、「人離火熄安全無虞」、「防災知識彈指間」等創意防災宣導攤位，以及「滅火射水體驗」、「震當防衛」、「溺境求生」、「C哈學習」等體驗項目供民眾學習。

其中「防災APP報你知」攤位，教導民眾下載「台北市行動防災APP」，讓最新的防災資訊可以由手機APP隨時掌握，即時雨量、最新颱風消息、離自己最近的求援、避難地點、災害來臨時的最新消息。

消防局表示，親山戲水是民眾假日主要休憩活動，每年6月至9月就是民眾戲水消暑的高峰期，消防局藉由「溺境求生」攤位教導民眾正確的防溺知識也提醒民眾，夏日戲水防溺十招及救溺5步：

一、防溺十招：選擇合法水域場所、避免危險行為及不惡作劇、注意水位變化及氣象報告、注意身體狀況與下水前暖身、不長時間浸泡及不落單、加強泳漂技巧等。

二、救溺5步：叫(大聲呼救)、叫(呼叫119、110、118、112)、伸(利用延伸物，竹竿、樹枝等)、拋（拋送漂浮物，球、繩、瓶）、划（利用大型浮具划過去，船、救生圈、浮木、救生浮標、保麗龍等）。

消防局並提醒民眾應慎選安全的戲水地點，以減少意外發生的機率，保障自身生命安全。

(中時 )