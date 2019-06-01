為避免宵小趁農民繁忙無暇看顧之際，竊取農民辛苦栽種水果，玉井分局今年提早在6月1日啟動「護果專案」。（劉秀芬翻攝）

台南市玉井區芒果陸續上市，品相較佳的愛文1斤可賣出上百元。為避免宵小趁農民農務繁忙無暇看顧之際，竊取農民辛苦栽種水果，台南市警察局玉井分局今年提早在6月1日啟動「護果專案」，加強轄區巡邏，以嚇阻竊賊。

玉井分局轄區包括玉井、楠西、南化區素有「水果的故鄉」之稱，每年6~8月是芒果、木瓜、芭樂、龍眼、荔枝等農產品採收期，尤其芒果遠近馳名，更易遭宵小覬覦，讓辛苦一整年的果農心血及財產造成損失，多數農民對竊賊深感無力，「做賊一時、顧賊歸暝」防不勝防。

玉井分局長楊青垂有感於果農的辛苦，且今年芒果又將大豐收，1日啟動「護果專案」。楊青垂親自拜訪轄內各里里長、果農，聽取對警方執行護果專案之建議，並要求分局各分駐所、派出所、偵查隊及內勤單位等，針對轄區水果分布區域及農民提出之申請區域，綜合規畫納入護果巡邏路線。

此外，利用分局治安座談會、義警、民防、守望相助巡守隊訓練、座談及員警家戶訪查時機，教導農民如何防制農產品被盜，並隨時受理果農申請警力協助防竊護果巡邏。

玉井分局為落實此次「護果專案」，除動員分局所有內、外勤警力投入外，亦結合各社區守望相助巡守隊及民防、義警等民力，加強果園巡邏防竊，以遏阻宵小行為，希望能達到轄內農產品竊盜「零發生」的目標，以期安定社會民心，建立優質治安環境，並樹立為民服務之警察形象。

(中時 )