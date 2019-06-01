北市中山警分局大直派出所值班員警接獲民眾報案，指有一名老婦在北安路巷內徘徊，疑為迷途老人，需警方到場協助。線上巡邏員警蔡佳真、曾耀生獲報後旋即前往協助，發現73歲劉姓老婦因外出忘記帶鑰匙、手機，故遭反鎖於家門外。

警方隨後陪同劉婦返家，但因家中子女皆外出工作，按門鈴皆無人回應，在不知其兒女聯絡方式下，2員只好暫時將老婦帶回派出所休息。

據警方了解，劉婦經常外出後就忘記家中住址，常於住家附近徘徊，經警方聯繫到其兒女後，兒女立即趕到派出所，並向警方表示，下班後發現母親不在家，撥打其手機亦無回應，在住家附近也不見母親蹤影，正當心急如焚準備報警時，即接獲警方的通知。一見到母親安然無恙，終於放下心中大石頭，頻頻感謝警方的熱心協助，並同意警方將母親相關資料建檔於警政單位「身心障礙者資料庫」裡，倘若未來不慎走失，即能透過資料庫快速與各警察單位連線，掌握協尋的黃金時間。

中山分局呼籲家中若有患失智症、精神障礙，或曾經有走失情形之親屬，社會局可協助其配戴留有聯絡方式的「愛心手環」或「愛心項鍊」，內有NFC感應晶片記載個案編號及資料，以增加查詢線索，萬一走失可及早查明身分送回家。

(中時 )