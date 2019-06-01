中山大學第20屆EMBA畢業班10位企業家，出書當作畢業獻禮 。（柯宗緯攝）

國立中山大學EMBA，邁入第22周年，今（1）日舉行畢業典禮，特別的是，畢業班E20級的10位企業家，將個人勇敢突破逆境的歷程與智慧，與知識流出版社合作，將一本近期即將出版的樣書《突破逆境，翻轉人生：10位成功挑戰逆境的實踐家》獻給學校，不僅作為畢業感恩獻禮，更期許承上啟下、繼往開來，拉高EMBA的格局，幫助更多人夢想成真。

作者之一、E20班代施永雄表示，《突破逆境，翻轉人生》反映出本書作者艱苦創業的心路歷程，強調「無畏逆境，樹立必勝的信念，才是成功的秘訣」，因為心態決定成功，要想征服世界，首先征服自己。

施永雄說，在逆境中邁向成功，必須靠創新，才能翻轉人生，超越競爭對手。如同蘋果電腦執行長賈柏斯在史丹佛大學畢業典禮的演講中所強調：「不論現在是否處於逆境，只有盡力做好目前的工作，才能成就未來」。

中山大學管理學院長黃三益指出，過去三年EMBA校友已陸續出版《傳承‧承傳》、《平凡的力量》與《築夢的堅持》三本書，並連續數週蟬聯金石堂暢銷書排行榜第一名，引為一股風潮。今年這本記載10位創業家生命故事的好書，一定會帶給我們更多啟示與典範，也是同學們獻給EMBA 22周年最佳的禮物。

中山大學EMBA執行長徐士傑指出，中山大學EMBA在英國《金融時報》公布的2017年全球百大EMBA排行榜，名列第69名，不僅是台灣第一，也是唯一。其中，中山大學與上海同濟大學合辦的CSEMBA班，更是全台最獨特的「雙學位EMBA」學程，符合資格可同時取得兩校管理碩士學位。

這10位創業家包括：卓肯雲端科技總經理楊世豐、巨力搬家貨運總經理許吉任、葳林旅行社董事長何睿杰、文心育樂休閒葉曉元、凡事康流體科技賴炎村、資承實業總經理陳柏仰、景發鋁業董事長嚴廣春、卡登實業總經理張育晟、安東尼歐法式餐廳總經理陳介宇、久大聯合診所院長施永雄等。

(中時 )