罹患罕見疾病黏多醣症第四型的東大學生李子筠（右）在畢業典禮中，獲頒教育部「奮發向上獎」表揚。（陳淑芬攝）

鳳凰花開驪歌輕唱，台中市有多所大學1日舉行畢業典禮，東海大學罹患罕見疾病黏多醣症的李子筠及罹患先天腎小管缺陷的林宜政獲頒「特殊學習成就獎」，兩人突破障礙及限制，勤奮向學，表現優異。此外，李子筠並獲教育部頒發的「奮發向上獎」，她坐在電動輪椅上台領獎，獲得全場熱烈的掌聲。

東海大學校長王茂駿及董事長楊濬中先後在畢典勉勵畢業生，要抱持堅定的信念，勇往直前，成為校訓「求真、篤信、力行」的實踐者；受邀演講的漢翔航空工業前董事長廖榮鑫則分享人生與職場的三部曲，鼓勵畢業生要以勇敢、務實、堅定、自信地邁向人生新的旅程。

畢業典禮中特別頒發「特殊學習成就獎」給外文系的李子筠及美術系林宜政。罹患罕見疾病黏多醣症的李子筠，另獲教育部頒發的「奮發向上獎」。

李子筠罹患罕見疾病黏多醣症第四型，成長的過程身高受限、骨頭變形，求學之路走來面臨嚴峻挑戰，她須靠電動輪椅才能自行行動，每天服藥、每週定期接受治療，生活難題比別人來得多，但課業壓力一點都沒少，她堅毅克服重重困難，實現到瑞典學習的夢想。

李子筠說，她在高一時曾參與日本311災區服務隊看到一群宣教士為了愛，而離開自己家鄉陪伴災民心理重建，成為她的生命榜樣。李子筠說，未來想成為宣教士，並繼續透過所喜愛的音樂、繪畫與影像紀錄，與人分享生命中的愛與喜悅。

林宜政因罹病，體能、身材瘦小，因體內養分失衡，以肢體功能上受到許多限制。林宜政從小熱愛繪畫，進入東海大學美術系就讀，在油畫領域展現實力，同時，不畏肢體限制挑戰雕塑、金工等難度較高的媒材以及創作其他精彩作品，表現優異。

(中時 )