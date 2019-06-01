韓粉今聚集凱道舉辦「決戰2020、贏回台灣」全國團結造勢大會，高雄市長韓國瑜也親自出席向群眾致詞懇託，而除了多名國民黨中常委、國民黨立委出席，雲林縣長張麗善也率多名縣議員現身相挺，高喊「雲林女婿韓國瑜加油」。她受訪強調，今天最重要是要展現雲林人挺雲林人、情義相挺的決心，也希望大家的集結，能讓韓順利贏得黨內初選，代表國民黨參選2020總統。

張麗善指出，今天很多縣議員都站出來，每位都代表了雲林縣的民意，除要展現相挺韓國瑜的決心外，也要感謝全國各地對雲林女婿韓國瑜的熱情支持；在韓國臨打壓、重傷、抹黑時，大家還願意勇敢站出來，這份情意不僅韓國瑜本人，所有雲林人都非常感謝，也盼大家的集結，能讓韓順利贏得黨內初選，代表黨參選2020，讓台灣走出一個光明燦爛的前途。

至於個人是否「非韓不投」？張麗善則說「我們是明是非、理性的」，國民黨一定要團結一致，在初選過程中，相信一定是公開透明、公正初選，所以只要黨內初選後，任何一位能贏得勝選的國民黨候選人，大家都會團結一致支持。

被問及跟鴻海董事長郭台銘交情也不錯，是否會擔心出面挺韓國瑜將產生嫌隙？張麗善表示，基本上自己跟黨內所有擬參選人都非常好，包含前立法院長王金平、前新北市長朱立倫及郭台銘，但大家都非常清楚，站在雲林人的角度「韓國瑜是我們的家人」，所以在家人跟朋友中，他們都能理解「我們一定是相挺我們的家人」。

她也強調，如今雲林女婿有機會尋求所有全國百姓支持，「我們義不容辭，一定要站出來，且責無旁貸」，在初選過程中應該跟韓國瑜站在一起，給予最大鼓勵及支持，展現雲林人疼惜雲林人的心情。

(中時 )