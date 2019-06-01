國民黨嘉義市立委初選採協調式民調，1日結果出爐，由第1高票當選東區議員的傅大偉獲得最高分，可望出線，但市黨部主委蔡明顯說，民調不公布結果，是給想參選的人參考用，還是要公告辦初選。

國民黨嘉義市立委人選難產，現任議員張秀華、傅大偉、鄭光宏、陳家平都被點名參選，還有其他黨員也有意參選，黨部幾度協商不成，最後於5月29至31日針對張、傅、鄭等3人做互比式15％、與民進黨王美惠對比式占85％的民調，2項分數加總，結果傅大偉的總分最高。

市黨部主委蔡明顯說，此民調是協調式民調供參考用，意義不大，還是要公告初選，初選期程要由中央黨部決定。鄭光宏、張秀華都表示尊重民調結果，祝福、支持得分最高者。

民進黨初選由王美惠出線，王美惠3度蟬聯第1高票當選西區議員，十分接地氣，傅大偉現任第4屆議員，此次是東區第1高票當選議員，若獲國民黨提名參選立委，則嘉義市立委將上演第1名與第1名大戰，且2人都是騎摩托車跑全市為民服務。

(中時 )