高雄40多年老字號三和市場，在高雄扶輪社與經發局合作下，將招牌注入現代美學，呈現不同氣象。（柯宗緯攝）

高雄40多年老字號三和市場大翻新，將招牌注入現代美學，高雄扶輪社社長趙建銘是重要推手。（柯宗緯攝）

傳統市場受到現代化超市、賣場夾殺，日漸式微，但難以取代人情味及歷史記憶，成為在地居民的情感連結及生活重心。高雄扶輪社攜手高市經發局，輔導近50家攤商進行改造工程，將招牌注入現代美學，呈現截然不同風情，不被時代的浪潮淹沒。

位於三多路、廣州二街的三和民有市場，已有44年歷史，經高市府協助攜手高雄扶輪社、義築廠商、三和市場管委會、攤商發展出合作模式，以公益與社區營造的角度投入三和市場視覺更新，經過2個多月溝通協調，50攤招牌煥然一新，呈現新氣象。

高雄扶輪社長、建築師趙建銘指出，傳統市場產值從1999年的965億，到2013年跌至698億，每年下滑約10至20億不等，希望透過社區營造，提高傳統市場能見度；此次先改善招牌美學，盼引起傳統市場改造議題關注，「如果不隨著時代改變，很容易被淘汰」。

趙建銘表示，三和市場作為第一個示範點，未來成功的話，可望拓展到其他市場，另也針對此次改善計畫，拍攝微電影記錄，推出中英文版行銷，未來也將結合社友鄧師傅推廣「食育」。

經發局長伏和中表示，市場是凝聚社區情感重要場域，但近年一次性購足的大賣場崛起，使傳統市場受到巨大衝擊，亟需從整體形象、設施空間和服務品質等方面進行改造和提升。

(中時 )