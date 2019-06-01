2019新北好茶春茶上市，市長侯友宜邀請民眾品嚐新北好茶。（許哲瑗翻攝）

2019新北好茶春茶上市，市長侯友宜邀請民眾品嚐新北好茶。（許哲瑗翻攝）

2019新北好茶春茶上市，市長侯友宜邀請民眾品嚐新北好茶。（許哲瑗翻攝）

2019新北好茶春茶上市，市長侯友宜品嚐冠軍好茶。（許哲瑗翻攝）

2019新北好茶春茶上市，今年由坪林區源德茶園的第6代主人陳源德奪得特等獎，成為新科包種茶王。（許哲瑗翻攝）

2019新北好茶春茶上市，市長侯友宜邀請民眾品嚐新北好茶。（許哲瑗翻攝）

2019新北好茶春茶上市，民眾搶先品嚐冠軍好茶。（許哲瑗翻攝）

2019新北好茶春茶上市，民眾搶先品嚐冠軍好茶。（許哲瑗翻攝）

2019新北好茶春茶上市，今年由坪林區源德茶園的第6代主人陳源德奪得特等獎，成為新科包種茶王，市長侯友宜1日下午頒發獎牌，並擔任「百萬冠軍特等茶拍賣會」拍賣官，由蔡龍銓以1斤100萬元價格得標；侯表示，透過拍賣特等茶活動，感謝茶農辛勞，提高文山包種茶價值，農民賺大錢。

活動齊聚各界製茶師及茶葉愛好者，參加春茶比賽頒獎典禮外，也爭相搶標「百萬冠軍包種茶」；特等獎得主陳源德曾在2011年冬季包種茶評鑑榮獲特等獎，今年再度鍍金，成為新科「冠軍包種茶王」。

為了搶奪新鮮上市的特等獎茶，包括艾葳精品婚紗、和（艸果）子業者手信坊、客惟您股份有限公司、台灣區製茶工業同業公會、坪林在地企業滴滴香以及金瓜三號等公司，一同共襄盛舉，最後由首次參加拍賣會的蔡龍銓，以1斤100萬元價格得標。

蔡龍銓開心表示，台灣素有北包種南烏龍的美名，包種茶以坪林最出名，這是侯友宜上任後產出的首批冠軍包種茶，相當搶手，早就聽說特等獎已被訂購一空，只剩這1斤，感謝其他好手承讓，得標的茶葉半斤提供現場品嚐，另外半斤贈送市長紀念。

侯友宜表示，新北市是全台文山包種最大產區，產量、品質、技術都是全國之冠，感謝最辛苦、優秀的茶農，連續8年為新北爭光，抱回「全國部分發酵茶製茶技術競賽」冠軍，展現新北製茶技術與品質是正港的真功夫，透過這次活動，感謝茶農辛勞，提高文山包種茶價值，農民一起賺大錢。

農業局表示，6月1、2、8、9日，坪林茶業博物館旁皆有豐富活動，包含一日茶農體驗、河岸音樂會、老街市集和手作DIY等，展售會場還有茶師奉上百萬冠軍包種茶，歡迎民眾把握機會，細品新北包種茶的美好滋味。

(中時 )