張衛健發文秀閃照。（圖／翻攝自張衛健微博）

54歲張衛健是演藝圈中有名的愛妻好男人，他和小9歲張茜結婚10多年，幾乎是緋聞絕緣體，近日卻傳出張衛健婚前和張茜冷戰時曾劈腿美女主播，張衛健雖未正面回應此事，但今(1日)稍早他終於發文，曬出和張茜開心過節照片，用行動證明夫妻倆感情甜蜜依舊。

張衛健最近傳出被一名網友爆料，指他婚前曾背叛張茜，和前有線VJ、主播歐綺霞交往，而歐綺霞如今已退出演藝圈嫁給富商，張衛健也和張茜成婚，這段秘戀成為秘密。今逢大陸的兒童節，先前最後發文停在5月1日的張衛健，今終於開腔，在微博貼出和老婆吃冰淇淋的閃照，說：「冰淇淋不是小朋友的專利，老人家也可以啃，祝大家兒童節快樂」，引來粉絲留言：「咳咳，兒童節被你倆當做情人節來過」、「祝大佬跟茜姐兒童節快樂。每天都甜甜蜜蜜幸福美滿」。

而張衛健結婚多年膝下無子，去年底受訪回憶2008年張茜意外流產，為了照顧妻子卻忽略了自己有內傷，去年參加講座才開始自癒，未來就順其自然，被問要是以後真的沒有小孩是否會終身遺憾？張衛健當時妙回：「未必，如果生一個會氣死我的小孩不就糟糕了？」網友也為他高EQ笑翻。

(中時電子報)