桃園市議員黃敬平和支持者一起到凱道聲援韓國瑜。(圖擷自黃敬平臉書)

力挺高雄市長韓國瑜的「決戰2020、贏回台灣」造勢活動1日下午在凱道登場，大批民眾冒雨到場，人潮將景福門團團包圍，與會民眾並隨著舞台上帶動，傳遞大型中華民國國旗。(中央社)

暴雨澆不熄熱情！ 61凱道挺韓誓師大會今下午登場，儘管台北大雨滂沱，仍湧入萬頭攢動的民眾，主辦方稱現場破40萬人。桃園市議員黃敬平說，看到朋友傳來的現場照，心裡覺得很震撼！放眼當今台灣政壇，沒有任何人可以「帶出」這麼多的民眾，在他看來，國民黨內初選結果已形同出爐。

黃敬平今在臉書上表示，朋友傳給他今天下午在凱道拍攝的照片，讓他看了覺得很震撼！也只有韓國瑜，才能讓庶民這樣在滂沱大雨中不離開。就像他的喊話，「熱情不破、真心不改、歡樂依舊、風雨無阻！」

黃敬平分析，放眼當今台灣政壇，沒有任何人，可以像他一樣，「帶出」這麼多的民眾，讓群眾自動自發的，根本不用動員，都想盡辦法要上街頭，就連藍、綠任一政黨，都已經失去這種主動號召的「動員力」！政黨也催不出來這些群眾，但是人都被吳子嘉的爆料催出來了。

黃敬平觀察，國民黨2020總統黨內初選提名，誰是最強棒？誰是第一名？誰最有人氣？誰最能凝聚藍軍士氣重返執政、翻轉台灣！6/1這場凱道誓師造勢挺韓，不證自明！大勢已幾乎底定，可以說國民黨總統黨內初選結果已形同出爐。

(中時電子報)