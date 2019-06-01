建國科技大學今年2247位畢業生，近千位來自馬來西亞、越南、日本、韓國及本國的學生家長要求要進場觀禮，蔚為國際盛會。（吳敏菁攝）

建國科技大學今年2247位畢業生，近千位來自馬來西亞、越南、日本、韓國及本國的學生家長要求要進場觀禮，蔚為國際盛會。（吳敏菁攝）

建國科技大學1日舉行畢業典禮，在國外實習的畢業生，專程搭機回來，不錯過代表致謝詞的機會，還有畢業生當起了超級奶爸了，要小娃娃也分享為父的榮耀，抱著娃娃由同學幫他拿講稿唸起畢業感言，逸趣橫生，這場畢業典禮歡笑多多。

美容科技研究所畢業生施麗娟的先生和兒女也製作大看板「我媽學歷比我高」召告世人，典禮結束前來了一位神秘佳賓歌星林芯儀，她覺得一個人在舞台獨唱很無聊，全場唱透透，同學爭相要與她合照，全場掀起了暴動。

建國科技大學今年2247位畢業生，近千位來自馬來西亞、越南、日本、韓國及本國的學生家長要求要進場觀禮，儀式只好分上、下午兩場舉行。蔚為國際盛會。

值得一提，建國科大今年有100多位各系大四學生到日本、韓國、加拿大、新加坡、澳洲的企業實習，都專程趕回來參加畢業儀式，感謝學校的栽培，兩位越南籍畢業生，一位日本籍畢業生，現場有如多國語言演講比賽。

建國科大學校長江金山，畢業典禮代表畢業生已經完成一個階段的學習，理應快樂慶祝，不應該離情依依的悲情氣氛。勉勵畢業生要終身學習的心理準備，才不會被變化快速的資訊社會所淘汰。

(中時 )