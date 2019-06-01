新竹縣違法使用農地違反區域計畫法情形普遍，在寶山鄉有農地違法做超商，新豐鄉鳳鼻隧旁也有家大型7-11，蓋在農牧用地也未申請建照，縣府裁罰仍未改善，檢察官許大偉依法起訴李姓業主，並請地院沒入「犯罪所得」的建物，以利拆除恢復原狀。

這家超商就在西濱公路上，經常成為重機車聚集休息的據點，因違法使用也沒有建照，縣府2017年9月依違法區域計畫法裁罰李姓業主6萬元，並限期拆建物，業者置之不理，縣府依法送辦。

許大偉指這棟超商違建約有170坪，屬李姓業主犯罪所用的建築物，若法院輕判且未判定沒收建物，將不能導正民眾農業使用觀念，也間接鼓勵民眾違法。

許大偉並指，統一企業標榜愛地球、資源永續，將環境管理列入公司營運重點，以善盡企業社會責任 ，同時期許遵守政府，國際環保法令，但本案超商承租違法用地搭建建物，破壞自然環境，也違反統一公司政策。

許大偉曾發函統一要求善盡監督及管理責任，認統一並未善盡監督責任，任由旗下的7-11繼續在農牧用地上破壞環境，顯然與統一企業自稱的環境政策有違，相當諷刺。

檢方建請法院對於建物依法宣告沒收，並由檢方執行科對建物及水泥鋪面執行沒收命令，確實執行拆除違建，端正視聽。

(中時 )