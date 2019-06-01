5月12日開幕的台南左鎮化石園區，開幕3周已吸引逾8萬多人次入園參觀，預計本周即將突破10萬人次大關。。（劉秀芬翻攝）

5月12日開幕的台南左鎮化石園區，開幕3周已吸引逾8萬多人次入園參觀，預計本周即將突破10萬人次大關。。（劉秀芬翻攝）

今年5月12日開幕的台南左鎮化石園區，6月1日起將恢復購票入園，台南市文化局為感謝民眾熱情支持，並迎接即將到來的端午連假，6月1至2日、7至9日等5天每日前100名購買全票入園的民眾，可獲贈限量的「早坂犀牛」木質拼圖；關注園區臉書粉絲團，還有機會抽到由台南老爺行旅免費住宿招待券。

左鎮化石園區開幕首日即吸引爆滿人潮、創下左鎮地區有史以來最高紀錄，園區開幕3周已吸引逾8萬多人次入園參觀，其中包括有3成外縣市遊客購票入場，預計本周即將突破10萬人次大關。

文化局指出，園區將從6月起恢復購票入園，全票100元、學生及20人以上團體之優惠票則為70元；滿65歲以上長者、6歲以上未滿12歲之兒童可享半票50元；另設籍本市左鎮區、未滿6歲、持有身心障礙手冊，其本人與隨同1人、持有縣市政府依志願服務法核發之志工榮譽卡、持有交通部觀光局核發之導遊執業證人員等則為免票入場。

因應即將來到的端午連假人潮，除了園區內的展覽外，文化局也特別於周末假期邀請多組街頭藝人在園區外廣場進行互動表演，復興宮停車場也有區公所規畫在地社區市集，民眾來到園區不僅有得看、有得玩，還能享用左鎮在地的特色美食。

在交通疏導方面，市府在噶瑪噶居寺停車場及大立窯業提供接駁專車服務，約15分鐘1班。大台南公車綠幹線及綠12線，平均尖峰時間每小時有3班、離峰時間2班，市區民眾只要在台南火車站搭車，就能直通左鎮化石園區。

(中時 )