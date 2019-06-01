蔡英文也在交通部長林佳龍、立法委員何欣純與地方黨公職代表的陪同下向家屬致意慰問。（讀者提供）

總統蔡英文1日下午到台中大里，為大屯區民主聯誼會常務理事游松根往捻香致意，並由交通部長林佳龍、立委何欣純與地方黨公職代表的陪同下向家屬致意慰問。林佳龍指出，游松根前輩生前遺願，盼所有黨公職全力支持蔡英文總統連任。

林佳龍表示，游松根前輩是大屯區民主聯誼會創會的會員，長期為台灣民主付出、照顧後輩。他也轉述大屯區民主聯誼會理監事日前開會決議，也是游松根前輩的遺願，盼黨中央唯一支持提名蔡英文總統連任。

地方人稱「阿不拉」前輩游松根，是大屯區民主聯誼會創會會員也是常務理事，日前因病不幸逝世，蔡英文也地前往表得不捨與慰問。林佳龍表示，「阿不拉」前輩是大屯區民主聯誼會創會會員，長期為台灣民主付出，「阿不拉」前輩生前的遺願，也盼所有黨公職全力支持，日前大屯區民主聯誼會理監事會議也將決議送交黨中央，盼共同支持蔡英文總統連任。

游松根曾代表民進黨參選大里議員，並擔任林佳龍2014年競選台中市長大屯區競選總部主任，長期為台灣民主付出、照顧後輩，聽聞「阿不拉」逝世的消息，讓許多地方人士都相當不捨。

大屯區民主聯誼會於1987年7月於台中縣太平鄉成立，創會長為228戰士黃金島，在黨外時期又投入反國民黨政府組織「大屯民主聯誼會」，民進黨成立後成為外圍支持組織。

(中時 )