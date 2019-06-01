「決戰2020、贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢大會今日下午在凱道舉行，由韓國瑜親自出席向支持群眾懇託，現場群眾則人手一國旗，不斷高喊「韓國瑜凍蒜」「台灣加油」。過程中，除了有多名國民黨中常委、雲林縣長張麗善等人到場，還有10名藍委及金門縣無黨籍立委陳玉珍等人出席，顯見韓國瑜的高人氣。

張麗善今率多名縣議員一同到場，並在受訪時表示，最重要是要展現雲林人挺雲林人、情義相挺的決心，縣議會也有很多議員站出來，每位都代表雲林縣民意，也感謝全國各地對於雲林女婿韓國瑜的熱情支持，在韓面臨打壓、重傷、抹黑時，大家還願意勇敢站出來，這份情意不僅韓國瑜本人，所有雲林人都非常感謝，也盼大家的集結能讓韓順利贏得黨內初選，代表黨參選2020。

國民黨立委方面，則有沈智慧、林德福、柯志恩、呂玉玲、蔣萬安、李彥秀、林奕華、陳學聖、陳宜民、陳雪生等10人到場，以及金門縣無黨籍立委陳玉珍等人也出席。另中常委部分則有姚江臨、李德維、曾文培、游家富、李昭平、劉大貝等人現身。

面對媒體詢問出席與否是否有壓力？柯志恩受訪則說「其實沒有壓力」，對於所有黨的候選人，不管是誰邀請，包含朱立倫記者會、郭台銘在各地區活動，以及今天的凱道，只要是黨候選人，大家都會表達支持、加油之意。

不過，她也坦言，在基層走，「挺韓」的聲音比較顯學、明顯，而當然也有很多人「挺郭」、「挺朱」，但相對來說他們的聲音比較不會出來，所以到底最後鹿死誰手，未來這一個月非常關鍵，「但我還是強調，只要是國民黨的候選人，我們都是站出來力挺、加油的」。

李彥秀受訪也說，對於所有黨的候選人都會加油打氣，只要讓國民黨能團結、有重返執政力量，大家都會全力以赴，未來也一定是母雞跟小雞全面配合。

她強調，黨重返執政的拼圖缺一不可，無論如何要團結大家，黨才有機會重返執政，這個力量來自於所有韓粉支持者，也來自於支持郭台銘的民眾，還有支持朱立倫、王金平的人，所以最重要的是團結大家。

李彥秀還提到，這段時間毀韓、黑韓的行動，讓韓國瑜正面迎戰決心越來越強烈，也讓韓粉凝聚所有向心力，而這股力量當然對於國民黨明年組織動員的充沛能量非常重要，「我們都是樂觀其成」，只要是支持國民黨、中華民國的，大家都會全力以赴，而其他候選人若辦活動，大家也會互相幫忙。

(中時 )