安徽淮北傳出有女子新婚3個月就墜樓身亡，當時先生在旁不停落淚痛哭，不過警方在死者遺體發現一些疑點，又看到丈夫事後也十分淡定，毫無喪妻後的落寞與傷痛。警方循線調查才發現，原來一切都是死者丈夫設計的一齣大戲。

死者是一名新婚三個月的張姓女子，事發時她突然從19樓墜下，死者的丈夫高男表示，太太是因為想要送窗簾給自己妹妹，在陽台上丈量尺寸沒站穩，不小心墜樓的，警方發現死者身上的衣服有破損，且腳上的鞋子有脫落痕跡，加上事後丈夫表現過於淡定因此起了疑心，認為這案件沒那麼簡單。

警方循線追查，查出高男和死者在2016年9月相識，兩人很快墜入愛河，在10月就閃電辦理了結婚登記手續。警方發現高男結婚後，與多名中年女性都有著曖昧關係，不過他卻在妻子身亡時，跟警方表示，自己和妻子感情非常的好。

婚前協議。(翻攝自看看新聞)

警方還發現，兩人在結婚登記的前一天簽署了一份婚前協議，內容表示，結婚登記3個月內男方要將名下部分房產、車子過戶給女方。不過結婚之後，丈夫卻以各種理由拒絕履行這份協議，更私下幫妻子買了保險。保單內容指出，妻子一年內發生意外死亡，高男就能獲得50萬人民幣保險金。

警方接著連繫了高所有的曖昧對象，發現他和每個女性友人謊稱，自己有房、有車，家裡經營海鮮、水產生意，家境優渥，警方還查出，高男還慫恿曖昧的女性友人去騙自己妻子購買人身意外保險。最後高男事後也承認，因為眼看著保險的期限快到了，才策劃這齣假意外來騙保險金。最後，高因故意殺人罪，被判處死刑。

(中時電子報)