力挺高雄市長韓國瑜選總統的誓師造勢大會1日登場，有辣妹穿著國旗比基尼裝，熱情揮舞手中國旗，十分吸晴。（張鎧乙攝）

力挺高雄市長韓國瑜選總統的誓師造勢大會1日登場，有辣妹穿著國旗比基尼裝，熱情揮舞手中國旗，十分吸晴。（張鎧乙攝）

力挺高雄市長韓國瑜選總統的誓師造勢大會1日登場，民眾穿著紅色衣服、國旗裝，熱情揮舞手中旗幟，氣氛高昂，更不斷高喊「韓國瑜凍蒜」、「把庶民總統送進總統府」等口號。（張鎧乙攝）

力挺高雄市長韓國瑜選總統的誓師造勢大會1日登場，有民眾穿著紅色衣服，帶著小朋友，熱情揮舞手中旗幟，氣氛高昂。（張鎧乙攝）

挺韓誓師大會，6月1日在總統府前凱道舉辦，從空拍圖看出人數滿溢到景福門周邊。 （圖／讀者授權提供）

挺韓誓師大會，6月1日在府前凱道舉行，人數滿溢中山南路台大醫院、中正紀念堂。（圖／讀者授權提供）

被視為高雄市長韓國瑜參選2020總統起手式的6/1凱道誓師，今天登場，吸引國內外四十萬名支持者到場，現場熱情沸騰，而當韓國瑜進場時，韓粉狂喊「總統好」，韓陣營選總統氣場強大，幾乎已無人能抵擋。

(中時 )