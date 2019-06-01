圖輯》 誓師大會 美女國旗裝挺韓選總統 20:412019/06/01 中時 張鎧乙 、中時電子報、 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 力挺高雄市長韓國瑜（中）選總統的誓師造勢大會1日登場，韓從景福門出發，一路走向主舞台，韓粉情緒相當激昂，現場氣氛達到最高點。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 力挺高雄市長韓國瑜選總統的誓師造勢大會1日登場，有辣妹穿著國旗比基尼裝，熱情揮舞手中國旗，十分吸晴。（張鎧乙攝） 力挺高雄市長韓國瑜選總統的誓師造勢大會1日登場，有辣妹穿著國旗比基尼裝，熱情揮舞手中國旗，十分吸晴。（張鎧乙攝） 力挺高雄市長韓國瑜選總統的誓師造勢大會1日登場，民眾穿著紅色衣服、國旗裝，熱情揮舞手中旗幟，氣氛高昂，更不斷高喊「韓國瑜凍蒜」、「把庶民總統送進總統府」等口號。（張鎧乙攝） 力挺高雄市長韓國瑜選總統的誓師造勢大會1日登場，有民眾穿著紅色衣服，帶著小朋友，熱情揮舞手中旗幟，氣氛高昂。（張鎧乙攝） 挺韓誓師大會，6月1日在總統府前凱道舉辦，從空拍圖看出人數滿溢到景福門周邊。 （圖／讀者授權提供） 挺韓誓師大會，6月1日在府前凱道舉行，人數滿溢中山南路台大醫院、中正紀念堂。（圖／讀者授權提供） 被視為高雄市長韓國瑜參選2020總統起手式的6/1凱道誓師，今天登場，吸引國內外四十萬名支持者到場，現場熱情沸騰，而當韓國瑜進場時，韓粉狂喊「總統好」，韓陣營選總統氣場強大，幾乎已無人能抵擋。 (中時 ) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜面臨2020選前最低潮？王鴻薇預言... 07:552019/05/28 政治 堅定不移？韓粉曝這時絕不投韓！ 08:222019/05/28 政治 6／1是生死門？他揭韓國瑜選2020隱憂 07:522019/05/29 政治 雲林縣議會議長沈宗隆率半數議員 力挺韓國瑜！ 11:212019/05/29 政治 「凍未條哥」飆4字去凱道！怒揮國旗擴音挺韓國瑜 00:042019/05/30 政治 韓國瑜出馬的N個必然 04:102019/05/30 時論廣場 6／1挺韓造勢大會 羅智強斷言人一定多！ 10:252019/05/30 政治 「大家都欺負韓國瑜！」91歲嬤真情相挺惹哭韓粉 19:592019/05/30 生活 社論－帶領庶民超越藍綠救台灣 04:102019/06/01 時論廣場 韓遭抹黑 強強滾暗酸郭董：台灣不是用錢買的 17:472019/06/01 政治 政治熱門新聞 凱道民間空拍圖曝光！網友看傻：明年還需要選嗎 - 政治 凱道造勢落幕 韓國瑜最後這18字讓全場沸騰 - 政治 韓總硬起來了？郭董為何沒到場 答案超尷尬 - 政治 扯爆！韓國瑜喊恢復18％ 小英竟虛擬私訊回應 - 政治 網民：國民黨總統初選已經結束 僅剩唯一變數 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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