第28屆時報金犢獎台灣第一階段評審會於5月30日、6月1日在臺北市中時大樓隆重舉行，本屆金犢獎共有15家合作企業夥伴，共吸引了全球1148所高校、百萬青年的關注。本屆報名件數創新高，全球共有61109件優秀的作品報名，為鼓勵企業多元的命題，以及金犢獎全球化的發展，大會增設區域獎項。經過兩岸初審、複審評選萬件入圍作品，大陸、台灣及海外地區再分別選出前三名、佳作及各類獎項。6月14日-19日金犢創意節將進行總決審，進行金銀銅犢獎的創意PK戰, 並於會中選出全球大獎。

5月30日集結30位學界老師共同進行評審工作。

本屆15個策略單，米菲多媒體媒體股份有限公司、莆田市湄洲島國家旅遊度假區管理委員會、醒吾科技大學、永和豆漿、台南學甲慈濟宮、成都市人民政府，南寧昆侖關戰役遺址保護委員會、南寧市人民政府臺灣事務辦公室，平潭綜合實驗區金融創新服務中心有限責任公司、統帥電器、掌閱科技股份有限公司、智利水果出口商協會（ASOEX）及智利櫻桃、旺旺集團、旺仔旺鋪等; 創作題目多元，涵蓋形象設計、公益廣告、以及包括平面、海報、動畫、電視、網路、廣播類廣告設計，以及指定命題的公共藝術、APP、創業計劃、文創商品設計、AR/VR的技術應用，以及成為微商代理的旺鋪CEO等。

主辦單位旺旺中時文化傳媒執行副總經理李雯菁表示, 今年評審團特邀請大陸地區金犢獎老師西北大學藝術學院系主任副教授黃孟芳、湖北工業大學藝術設計學院副院長周承君教授、東北林業大學廣告學專業負責人宮立明教授來台交流, 期許將華人地區的創意、設計教育想法做充份之溝通, 也理解各品牌的在地文化、社會氛圍, 並更了解金犢獎命題品牌之主題, 並讓同學的創意能真正符合命題所需。

評審們仔細檢視同學的作品

評審們仔細檢視同學的作品

今年的作品量達到新高，雖然任務繁重，但評審團依舊秉承著高品質的評審標準，從策略、創意、執行三方面入手，用客觀公正的方式評選出最優秀的作品。

評審們仔細檢視同學的作品

所有入圍作品名單六月六日於官網公佈, 今年頒獎典禮將於六月22日假新北市政府舉行, 歡迎所有師生與會共襄盛舉!

(中時電子報)