台中市政府經濟發展局輔導的中區自由路商圈，日前在自由路舉行為期五天的「舊城電箱彩繪創意賽」活動，徵稿選出的高中或專科美術班學生，利用巧手與創意為台市街頭帶來許多美麗的電箱彩繪作品。1日在永琦百貨公司廣場前頒獎，經發局表示，希望藉此創意，讓遊客走訪自由路商圈時更能感受舊城的文化氛圍，以及市府商圈推動藝文的用心。

商圈主委陳瑛宗表示，「舊城電箱彩繪創意賽」徵選活動開跑後，投稿的作品相當踴躍，此次徵選資格主要為高中及大專院校美術班學生，許多作品都令人相當驚艷；並讓十位入選的學生將自己對於中區舊城的印象親自繪上電箱，為10座電箱換上美麗新衣。

陳瑛宗指出，此活動結合藝文比賽推展商圈在地舊城文化、推廣商圈特色，透過學生的視角與巧手，繪畫出專屬於商圈的嶄新形象，期待能吸引消費者前往商圈遊賞，增進遊客與消費者對商圈及中區特色店家的認識，活絡商圈發展。

經發局強調，自由路商圈持續深植創意產業，推動舊城再生，透過此次活動推展商圈在地文化及商圈特色，結合學生作品帶給自由路商圈溫暖友善形象，成為商圈及周邊學校互動合作的良好示範，也為商圈帶來全新的面貌及發展。

(中時 )