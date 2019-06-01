台中市政府1日分別舉行桌球、軟式網球、游泳、跆拳道錦標賽，持續落實運動扎根發展。運動局表示，市府除推動各項體育場館硬體建設，打造優質友善的運動環境，也同步強化各分項運動項目的風氣，希望鼓勵更多民眾投入運動，讓台中成為一座運動城市、健康之都。

邁入第2年的中乒-HOPE盃青少年乒乓球錦標賽，今日在台中市中乒訓練中心開打，分為12歲與15歲男女團體組及個人單打組，吸引128組參賽。比賽邀請到馬來西亞選手來台與我國各乒乓球好手進行體育交流。

運動局表示，這次來台與我國選手切磋交流的馬來西亞隊Star Elite，是由馬國前國手黄淑琴、林善璘和黄俊源在2011年共同成立，目前選手人數約200名。運動局希望選手透過切磋球技，以球會友，提高台中市乒乓球選手的實力，並把台中特色美景、小吃推廣到馬來西亞，提升台中國際化。

運動局長李昱叡說，乒乓球也稱桌球，不只是競技運動也是全民運動，是現今最普及的運動之一，期許每位參賽選手全力以赴。他也代表盧秀燕市長感謝台中市乒乓球協會、台中市體育總會、持續關心台中市桌球賽事的市議員賴順仁等，共同為桌球基層選手付出關懷。

由中華民國軟式網球協會舉辦的108年第二次全國公開組軟式網球排名賽也從今日開始一連四天在台中市國際網球中心登場，共分成3次於北、中、南進行排名積分賽，單、雙打選手排名累賽，積分前八名選手將有機會參加今年12月的年終總決賽。

(中時 )