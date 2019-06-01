國民黨基隆立委初選參選人黃希賢（中）所率領的上百位基隆韓家軍，今日中午也在基隆火車站南站集合，自動自發搭乘台鐵火車前往凱道聲援。（張穎齊攝）

國民黨基隆立委初選參選人黃希賢（前右二）所率領的上百位基隆韓家軍，今日下午齊聚在凱道，相挺高雄市長韓國瑜選總統。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆立委初選參選人黃希賢（右二）率領基隆韓家軍，今日下午齊聚在凱道，相挺高雄市長韓國瑜選總統。（張穎齊翻攝）

韓流再起！韓粉誓師大會今（1）日在凱道登場，各地挺韓團體「傾巢而出」，國民黨基隆立委初選參選人黃希賢所率領的上百位基隆韓家軍，中午也在基隆火車站南站集合，自動自發搭乘台鐵火車前往凱道聲援，象徵挺高雄市長韓國瑜邁向2020的總統列車正式出發，黃希賢也豪邁地表示「讓全國人知道基隆也已經活過來了！」

各地挺韓團體今日於凱達格蘭大道舉行「決戰2020．贏回台灣」造勢大會，「基隆韓家軍隊長」黃希賢表示，因為電話一直不斷湧入，讓他決定帶領大家自費搭乘中午12時32分的火車前往凱道聲援，並呼籲韓粉，不要自行組免費團或搭乘來路不明的車輛，以杜絕有心人士抹黑。

「韓國瑜加油！」聚集在基隆火車站南站的上百位韓粉，身穿紅衣與中華民國旗的配件，一起齊呼力挺韓國瑜的決心，喧天的聲量，象徵基隆韓粉堅定的熱情與意志。

自帶大聲公的黃希賢表示，今天展現的聲浪就是人民的怒吼，大家看到韓國瑜在高雄短短幾個月，已經做了很多事情，但大家都很不忍心看到韓被抹黑、抹黃、抹紅，所以要站出來，為韓國瑜加油打氣，並讓國旗飄呀飄。

「讓全國人知道基隆已經活過來了！」黃希賢說，大家到了凱道後，格外地熱情沸騰，雖然有發生2、3次的大雨，但仍舊澆不息大家愛中華民國的心，他也拿著「基隆」的牌子，帶著基隆人走上凱道，展現對於韓國瑜最深切期盼。

(中時 )