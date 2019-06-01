台灣優質生命協會1日在台中中山堂舉行「愛傳承關懷演唱會」，邀請老中青三代藝人獻唱。市長盧秀燕也到場與民眾共同欣賞這場愛心音樂盛宴。她表示，市府重視公益慈善活動，希望藉由今天眾多藝人的吸引力，鼓勵更多社會大眾持續關懷弱勢，讓愛傳承。

「愛傳承關懷演唱會」由文化部及台中市政府社會局共同指導，邀請近600位身心障礙弱勢、長者、民眾共同參加。在台灣優質生命協會理事長向娃的號召下，以「三代同堂」概念，邀請老中青三代藝人，像是葉啟田、陳美鳳、劉福助、文夏、文香、文夏四小妹、向娃、張瓊姿、林松義、林沖、方寧、李明依、曹雅雯、洪敬堯、楊蒨時、巨砲、紀麗如、陳子強、宋少卿、巫明如等不同世代重量級藝人共襄盛舉，期盼一圓弱勢朋友想看演唱會的夢想。

盧秀燕表示，台中市政府對於公益慈善活動相當重視，藉由今日的演唱會，她要向台灣優質生命協會表達感謝，集結多位藝人，連續多年不間斷的舉辦關懷弱勢活動，傳遞愛與溫暖。

盧秀燕說，希望這樣的活動能永遠傳承下去，讓社會繼續散播愛，使每個人都能感受幸福。希望已連續辦理12年度的愛傳承關懷演唱會能成為台中市每年固定的公益盛事，用愛與音樂療癒台中市民與弱勢朋友的心。

社會局強調，台灣優質生命協會從民國97年成立以來，每年巡迴辦理愛傳承演唱會，免費以專車接送弱勢族群及身心障礙朋友到現場感受藝人的精采的表演，讓大家感受到演藝圈的溫暖團結，也感受到愛傳承的力量。

(中時 )