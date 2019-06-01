侯友宜致詞時表示，感謝原住民族朋友們，將美妙的聲音從玉山帶上來，在新北市最美麗的淡水演出，這是上天的最棒的恩典。(吳亮賢攝)

原住民表演團隊用天籟美聲，唱出對天地間的禮讚。(吳亮賢攝)

新北星空音樂會1日晚上在淡水商工登場，上萬人坐在大草皮上，聆聽原住民族的天籟之音，由來自玉山的「台灣原聲童聲合唱團」等知名原住民音樂團隊，唱出對天地間的禮讚，還有國內外傑出音樂家及表演團體帶來的精采表演，共同譜出最動人的周末夜晚。

活動一開始，由榮獲東京打擊樂大賽冠軍的「羽‧擊舞藝術」震撼開場，緊接著新北市少年合唱團唱響多首金曲，帶領現場觀眾穿梭在美好的民歌年代。

其中最受矚目的「台灣原聲童聲合唱團」，就是曾在齊柏林導演「看見台灣」紀錄片中，在玉山山頂高唱布農族拍手歌的原住民美聲表演團隊，現場還有曾榮獲金曲獎最佳原住民語歌手的桑布伊，馬其頓共和國知名女高音Irena Krsteska，以及維也納國家歌劇合唱團男中音Panaiotis Pratsos帶來的天籟美聲。

新北市長侯友宜致詞時表示，感謝原住民族朋友們，將美妙的聲音從玉山帶上來，在新北市最美麗的淡水演出，這是上天的最棒的恩典。

侯友宜感動的說，今天是個美好的夜晚，集合了台灣原住民族最美妙的音樂，還有國內外音樂家一起在這裡演出，侯更現場朗誦一張來自偏鄉國小學童的信，期待用音樂能凝聚所有人，用音樂帶來許多美好的事情。

(中時 )