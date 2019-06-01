前副總統呂秀蓮到扶輪社例會中演講透過公投推動台灣中立。（廖素慧攝）

前副總統呂秀蓮1日應嘉義東北扶輪社邀請，演講「台灣追尋中立」，她下午為民進黨嘉義市立委初選勝出的王美惠議員加油，批民進黨立院黨團強推公投法修法，是侵犯隱私權違憲、變相阻擋公民公投，蔡英文總統與賴清德的黨內初選修改遊戲規則失去民主黨追求民主的核心價值。

呂秀蓮說，民進黨立院黨團強力推動修公投法，要求連署公投要附身分證影本，這是侵犯隱私權的違憲之舉，還有公投不能綁選舉，這種雙面夾殺都是變相阻擋公民投票，根本是要把鳥籠公投修成「鐵籠公投」。

呂秀蓮說，蔡英文總統與賴清德的黨內初選，已經初選了才又修改初選辦法，是違反民主程序，過去民進黨尊重黨員投票選出人選參選，現在改用全民調，又納入手機，民調是可以做弊的，這些改變都是因為「太寵小英了」，忘了先有黨員才有小英總統。

呂秀蓮發表「台灣追尋中立。為何與如何？」的演講，提倡透過公投來推動台灣成為中立的國家，蔡英文總統的政策是維持現狀，不要想再寄望總統去改變台灣的命運。

呂秀蓮說，蔡政府強修公投法不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，而是「頭痛鋸腿」，公投法是他們資深民進黨人用社運一步一腳印達成有公投，不能放任民進黨亂修法，下周她將開記者會說清楚。

(中時 )