台中市政府教育局與台中市家長聯誼會、新台中教育論壇基金會及國立自然科學博物館合作舉辦「第10屆新台中教育論壇」，1日在科博館登場，副市長楊瓊瓔出席共襄盛舉。她表示，人工智慧結合物聯網已成為產業界最熱門趨勢，希望此論壇能提供教育行政人員、校長、教師與家長更好的啟發，共同提升學生未來的競爭力。

前教育部長吳清基擔任引言人，以「邁向未來教育的挑戰-AI新時代」為題，從6個面向綜觀未來教育的新挑戰，包含智慧教育、國際教育、藝術教育、體驗教育、道德教育與AI大數據等，未來教育場域師生應該如何面對與適應。他也現場校長、教師及家長對話，商討如何面對全球化與提升學生素養能力，希望激發未來教育的架構與方向。

教育局表示，市府重視AI智慧教育，無論在設備、教學與師資均投入心力，在設備上，包含台中高工等4所學校設置FAB-LAB自造實驗室；中港高中等33所學校設置創新學習實驗室及北新國中等6所學校設置自造教育及科技中心。在課程上，各校業已研發相關課程進行教學，並辦理教師增能研習精進教學效能。

教育局說，台中市試辦高中職程式設計就業專班，甄選僑泰高中等9所高中對程式設計有興趣的學生50名，進行120堂先修課程，研修後，經檢核通過者，媒合至業界工作並至修平科大繼續進修，已成功媒合24位學生至業界工作。

另外，市府與東海大學共同辦理人工智慧產業人才培育營隊，提供台中市高中學生210人動手實驗，從撰寫程式的實踐中獲取人工智慧知識。

副局長劉火欽出席論壇時表示，在新的21世紀，不只孩子的學習環境已經改變，老師也必須翻轉教學的方式，才能追上時代的腳步。而AI時代來了，也必須顛覆許多教育的觀念。

劉火旺指出，當科技逐漸取代與主導我們的工作型態以及人與人之間的關係，唯有更加掌握人性的優勢，才能成為世界上最有價值的人。教育局未來會持續朝向鼓勵學校辦理跨領域的學習與關鍵素養能力的提升，提供學生多元的學習機會，一同翻轉台灣未來創新力與國際競爭力。

(中時 )