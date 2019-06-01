邵雨薇今出席活動。盧禕祺攝

邵雨薇造型俏麗。盧禕祺攝

邵雨薇1日出席眼鏡精品活動，分享從電視圈轉戰唱片圈心情，她說當唱片新人緊張，以往戲劇宣傳總是演員們一起出席活動，現在必須一個人受訪，要推薦自己讓她很害羞。唱片成績不俗，她坦言剛開始非常擔心「買氣不如人氣」，日前唱片精裝版預購時，有香港粉絲揪團買了921張，甚至算出專輯直立起來的總長度有9層樓高，讓她很感動也鬆口氣。

面對粉絲支持，邵雨薇覺得多了一份責任感，6月8日的演唱會一定傾全力表現。演唱會後，她將加入新劇組，表示自己很想接古裝劇，現在全心努力工作，感情事順其自然。她先前找緋聞男友吳慷仁合拍主打歌MV，沒刻意避嫌，她說：「他那麼炙手可熱，就是一份工作啊。」

邵雨薇養了狐狸犬「阿筆」和貓咪「姐姐」，其實她對動物毛過敏，每天必須點過敏眼藥水，前陣子因過敏揉到右眼眼白處受傷，又因為不愛戴墨鏡防曬，導致傷口色素沉澱。拍攝〈微雨〉MV前先雷射處理，「不然有個大特寫鏡頭，一定超明顯」，現在出門、開車都會乖乖的戴墨鏡防曬。

(中時 )