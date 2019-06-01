50歲的武打女星楊麗菁1日從台科大EMBA企管系畢業，她大哥、二姊等家人都特地道賀，媽媽因心臟剛動完手術無法前往。這2年她除了念EMBA，也念台北市立大學運動健康科學系碩士班，本來擔心論文過不了，連媽媽都關心問「可以畢業嗎」？前天終於通過，月底可畢業。
她說當初報考2所大學，沒想到都中獎就一起讀，常常因為要趕兩邊上課，趕到差點出車禍，慶幸有家人陪伴及同學鼓勵，「平均1天只睡5小時，被報告、論文追著跑，幾乎是完成不可能任務，人生沒有什麼不可能，我18歲到香港拍戲，有一天也可以拿到碩士文憑，做就對了」。
她過去拍武打戲拍到渾身傷，曾有椎間盤突出、臀部萎縮、兩邊膝蓋都斷裂等傷勢，但從未動過刀，全靠運動、瑜伽復健，「之所以念運動健康科學研究所，就是因為我拿自己的案例研究。」她計畫日後往運度傷害防護方向研究，幫助更多人。
至於感情，她去年開記者會表示自己遇到「恐怖情人」龔偉倫，哭訴慘遭潑硫酸威脅，後來對方人間蒸發，賠償30萬也拿不到，她今說被嚇到了，自我提醒之後挑對象務必慎選，同學間有無發展可能？她笑：「運健所都是20幾歲鮮肉，EMBA同學多半都是有家庭的，算了吧。」
(中時 )
#楊麗菁
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