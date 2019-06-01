劇中深陷愛情誘惑。

劇中深陷愛情誘惑。

天心。

陳怡嘉飾演實習律師雷子倩，楊銘威與黃浩詠飾演實習律師同事。

陳怡嘉（右）和程予希。

《最佳利益》本週日(6／2)晚間9點半將播出第五集，陳志強飾演一位知名心理諮商師與兩性專家，寫了多部關於愛情諮詢的作品，卻意外捲入感情糾紛，被人恐嚇要告他通姦，因此找上飾演律師的天心協助。

陳志強客串飾演一名兩性專家「董兆鵬」，劇中同時也是天心年輕時法律系同學，劇中他相信婚姻制度與愛情最重要的是感覺，甚至認為感覺凌駕於法律制度之上，讓飾演「方箏」的天心完全無法認同。自認很懂愛情的「董兆鵬」卻因愛上有夫之婦被告通姦，以為對方是真心愛自己，這一切讓「方箏」找到讓人意想不到的真相。

陳志強與天心近5年沒合作，再次合作特別稱讚天心：「天心不只會顧好自己，還會照顧身邊的人。」表示天心在拍戲現場對大家都很客氣、親切，還會指導臨演們演戲，與劇組同仁們相處十分融洽。

本集《最佳利益》劇情中，實習律師「雷子倩」(陳怡嘉飾演)持續受到資深律師「李安邦」(蔣偉文飾演)打壓，E Stone的跨國貿易違約案件，明明就是子倩發現了關鍵證據，讓團隊能打贏了官司，李律不僅搶走大部分功勞，還把最後的案件收尾工作，交給了自己親信的實習律師佳佳(程予希飾演)，讓子倩深受打擊讓她決定離開長河律師事務所，投入肯定她能力的京勤律師事務所。

戲外陳怡嘉聊到如果自己遇到這樣的狀況也會選擇離開，「有更好的條件，自己有能力何必待在這委屈大材小用，不怕沒柴燒。」而程予希也覺得有沒有受到主管重視其實滿重要的，「我可能會因為主管願意重用我而跳槽，可能自己本身的個性也是比較不服輸，會想要證明自己可以做得更好」。

談到過去是否有遇過類似不公平待遇的經驗，程予希表示，學生時期做小組報告時，跟班上一個成績滿好的同學分配在同一組，結果自已做了很多努力，整合了滿多資料，但老師都認為是那個成績好的同學的功勞，她說：「還好同學有很直接表達我們分配的部分，但其實當下會覺得沒有被認同蠻失望的。」

《最佳利益》於華視主頻每週日晚間9點半全台首播、中天娛樂台每週六晚間10點播出、KKTV每週六晚間11點半上架、MOD龍華頻道每週五晚間8點半播出。

(中時 )